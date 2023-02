El Parlament inaugura aquest dilluns l'exposició 'Viure al Sàhara, la construcció d'un Estat'

El Parlament inaugurarà aquest dilluns l'exposició 'Viure al Sàhara, la construcció d'un Estat', amb motiu del 46 aniversari de la declaració de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) i dins del programa d'activitats de l'intergrup parlamentari 'Pau i llibertat per al Sàhara'.

Segons ha informat el Parlament, amb motiu de la celebració del 46 aniversari de la declaració de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), el 27 de febrer de 1976, i dins del programa d'activitats de l'intergrup 'Pau i llibertat per al Sàhara', aquest dilluns, a les 18.30 hores, s'inaugurarà a la Cambra Autonòmica una exposició fotogràfica que recull, sota el nom de 'Viure al Sàhara, la construcció d'un Estat', la vivència que els representants de l'Intergrup varen tenir en visitar els campaments de refugiats del poble sahrauí en la zona de Tindouf (Algèria).

Amb una exposició de set panells, s'intentarà transmetre allò que es viu i com es viu en els campaments de refugiats enmig del desert de Sàhara, repassant els diferents aspectes fonamentals de la vida en condicions d'exili en un mitjà de màxima duresa.

Són panells dedicats a l'educació, la salut, la cooperació, els drets humans i la construcció i conformació de l'Estat Sahrauí conforme un conjunt d'imatges que donen una visió humana, real i crua de qui és i com viu un poble que fa massa temps que lluita per a tornar a la seva casa d'on va ser expulsat i està vivint en situació de guerra per a recuperar aquest territori.

Per a aprofundir en els diferents aspectes de l'exposició, se celebrarà en l'acte d'inauguració una taula rodona, que moderarà la periodista Margalida Solivelles, amb la participació de sahrauís i persones dedicades a la cooperació i a fer costat al poble sahrauí per a fer més fàcil aquesta supervivència i la defensa dels drets humans de tots i cadascun dels sahrauís.