El PSOE demana personar-se en la causa judicial per presumpta corrupció de Vicent Marí

La Federació Socialista d'Eivissa (FSE-PSOE) ha registrat un escrit en el Jutjat d'instrucció número 4 de l'illa sol·licitant personar-se en la causa judicial per presumpta corrupció del president del Consell Insular, Vicent Marí (PP).

El partit ha pres la decisió per «la necessitat de defensar l'interès general» davant les greus acusacions contra Marí per prevaricació, tràfic d'influència i coaccions a un alt funcionari del Consell d'Eivissa.

Cal recordar que va ser el PSOE qui va alertar dels fets davant l'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a Balears el 2020, que després el va denunciar davant Fiscalia especial anticorrupció, que és qui finalment va presentar la querella contra Vicent Marí pels presumptes delictes de corrupció i coaccions.

El Comitè Insular de la Federació Socialista d'Eivissa, reunit aquest dissabte, ha donat compte de la sol·licitud de personació en la causa, com ha informat la portaveu del partit, Pilar Costa, i també ha aprovat una resolució en defensa de «la transparència i de l'honestedat» de la gestió del Consell Insular.

La portaveu del PSOE també ha apel·lat al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aquest diumenge visita l'illa d'Eivissa, i a la presidenta del PP de les Balears, Marga Prohens, perquè diguin «si els sembla correcte que el seu president al Consell hagi demanat al jutge ajornar la seva declaració com investigat fins després de les eleccions, després d'haver dit tantes vegades que tenia pressa per a declarar».

«El senyor Feijóo i la senyora Prohens han de dir si creuen que la ciutadania mereix saber què està passant, o si pensen que aquest assumpte es pot tapar fins després de les eleccions com si una imputació per corrupció a un president no tingués la més mínima importància», ha continuat Costa.

Per a la FSE-PSOE els fets són d'una «enorme gravetat», pel fet que es tracta d'un contracte adjudicat a dit, per 250.000 euros, per decret de presidència de Vicent Marí que, segons els socialistes, s'hauria fet aprofitant-se de l'estat d'alarma de la Covid-19, per a, presumptament, beneficiar a una determinada empresa amb vincles amb el PP.

En aquest sentit, el PSOE ha censurat que Vicent Marí hagi manifestat públicament que la seva causa judicial per presumpta corrupció estava «orquestrada» i que darrere de la decisió del jutge d'investigar-lo hi havia «interessos ocults». Així mateix, el PSOE ha reiterat la seva acusació al president del Consell d'Eivissa per haver «tornat a mentir a la ciutadania» en ajornar la seva declaració.

El PSOE ha expressat la seva «profunda preocupació» per la gravetat de les imputacions i s'ha compromès a «defensar els interessos del Consell d'Eivissa, amb l'objectiu que s'arribi al fons de l'assumpte i que es depurin, en el cas que hi hagi, absolutament totes les responsabilitats polítiques i penals».

Amb tot, el PSOE ha condemnat «els atacs del PP a la independència i a la credibilitat de la Justícia, així com la seva falta de transparència quant a la investigació sobre actuacions presumptament delictives del president del Consell».