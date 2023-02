David Álvarez (EUIB): «El PP només sap que maquillar la veritat i recargolar els procediments judicials per a endarrerir-los»

«Vicent Marí, el buc insígnia del PP eivissenc, se n’ha adonat, per fi, de les fuites d’aigua que des de l’oposició hem estat avisant durant tota la legislatura». Així s'ha expressat Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) aquest dijous.

Marí va desembarcar a les darreres eleccions al Consell d’Eivissa presentant-se, principalment, com un gran gestor que salvaria la Institució i solucionaria la vida de les persones residents a Eivissa. «Resulta, però, que passarà a ser un altre imputat més de la llarga llista d’imputats del PP. Per tant, també és normal desconfiar del PP, després que en els seus nombrosos casos de corrupció ja hagi estat declarat com a 'entramat criminal' i 'associació criminal' pels tribunals d'aquest país», han remarcat.

Un altre imputat que, tal com recull a premsa escrita, ja ha volgut declarar fins a set vegades, amb registre d'entrada davant de diferents administracions de justícia, ansiós per poder explicar-se i fer valdre la seva veritat. No obstant això, EUIB destaca que aquest mateix imputat, Marí, va rebutjar una comissió d’investigació al Ple del dia 29 d’abril de 2022 del Consell d’Eivissa «perquè no calia investigar-ho». El mateix imputat que afirmava, fins i tot per escrit, que volia declarar. Ara, resulta que l'agenda de la seva advocada no coincideix amb la declaració per a tenir torn d'ofici. Un fet que, per diversos motius, pot tenir igualment solució (com per exemple, si és torn és de guàrdia aquest es pot canviar), expliquen. «I si és veritat que la seva defensa no pot acudir aquell dia perquè té un assenyalament d'un altre procés judicial. De veritat que l'imputat del PP no pot portar una altra persona jurista que faci la defensa si tantes ganes de declarar té?», es demanen.

Per a la formació, el PP «només sap que maquillar la veritat pels seus interessos, recargolar els procediments judicials per a endarrerir en el temps la seva conclusió i que aquesta no sigui abans de les eleccions».

EUIB considera «sospitós» que el primer president de la més alta institució de l'illa d’Eivissa sigui imputat i «es dediqui a donar a continuïtat a les velles pràctiques del seu partit: a jugar amb unes institucions, a ridiculitzar-ne unes altres, i a no aturar-se ni un moment a veure el mal que li està fent a la institució insular i a la imatge d’Eivissa». «Caldrà esperar, novament, per saber si tot ha estat un nou no res, o si caldrà treballar més del que en pensam per a restaurar l’honor del Consell d’Eivissa», conclouen.