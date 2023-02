L'IBDona va atendre 284 dones per casos de violència sexual l'any 2022, 100 d'elles durant els mesos d'estiu

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, i la directora de l'Institut Balear de la Dona (IBDona), Maria Duran, han presentat en roda de premsa aquest dijous les dades corresponents a la Memòria 2022 del Servei d'Atenció Social i Acompanyament Telefònic 24 hores i Servei d'Acompanyament Presencial de l'IBDona a les dones víctimes de violència masclista a les Balears.

Les dades que es presenten a la Memòria revelen que l'any 2022 la institució va atendre 5.828 comunicacions i va fer 542 acompanyaments a dones víctimes de violència masclista. Aquestes xifres suposen un increment del 10,2 % (5.286) respecte del 2021 en el cas de les telefonades, i d'un 28 % (422) en el cas dels acompanyaments.

Garrido ha detallat que «el 45,13 % (2.176) de les telefonades han estat de caràcter urgent, amb aproximadament 41 minuts de mitjana d'atenció i, per tant, amb l'actuació necessària d'algun dels serveis d'emergència, com per exemple de contenció emocional o per cercar una plaça d'acollida. Aquests casos davallen un 10 % en relació amb el 2021. I el 48,61 % (2.344) han estat telefonades no urgents amb una dedicació mitjana de 10 minuts».

Sobre el tipus de violència masclista atesa, destaca:

La violència psicològica, amb 2.802 casos, que representen un 58,9 % La violència sexual física, amb 1.522 casos, que representen un 31,39 % La violència social, econòmica o ambiental, amb 669 casos, que representen un 14,02 % La violència sexual, amb 273 casos, que representen un 5,62 % La violència vicària, amb 171 casos, que representen un 3,47 % La violència digital, amb 53 casos, que representen un 1,1 %

Garrido ha valorat que tant l'increment en l'atenció telefònica com en els acompanyaments «no és tant per un increment en el nombre de casos de violència masclista en si, sinó per l'atenció completa que oferim i la millora en el servei, incorporant l'atenció a dones sordes o amb problemes auditius, incorporant cinc persones més a l'IBDona aquesta legislatura i reforçant el nostre equip en els mesos d'estiu que acostumen a ser els més crítics, així com les festes de Nadal».

Del 2019 al 2022 el servei d'atenció telefònica 24 hores ha experimentat un increment del 34,24 % (de 3.592 a 4.822 telefonades). El servei d'acompanyaments també ha evolucionat, experimentant un increment del 58,48 % (de 342 a 542).

L'any 2022 s'han atès un total de 284 casos de violència sexual, i tenint en compte que el 2021 se'n van atendre 202, això representa un increment del 40,5 %. 99 dones havien patit violència sexual per part de la seva parella o exparella i 185 per part d'una persona amb qui no mantenien cap relació. Només entre els mesos de juliol a setembre es varen atendre 100 dones. Per illes, a Mallorca es varen atendre 213 casos; a Menorca, 23, i a Eivissa, 48.

La directora de l'IBDona ha especificat que el perfil de dones ateses és «la majoria per violència masclista, amb una edat d'entre 31 i 50 anys, residents a les Balears, que no conviuen amb l'agressor, que no tenen fills en comú, sense ingressos i amb ordre de protecció».

L'IBDONA ampliarà els seus serveis a partir del mes d'abril, oferint la tasca d'assessorament jurídic a les dones que han rebut violència masclista. També han anunciat que abans del 2024 les Balears disposaran de centres de crisi i atenció personalitzada a les víctimes de violència sexual a les quatre illes, amb una inversió de 2 milions d'euros.

El telèfon d'atenció és el 971 17 89 89.

L'atenció per WhatsApp es du a terme al número 639 83 74 76.