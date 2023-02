Irene Montero acusa Marga Prohens de «difondre falsedats i transfòbia»

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha acusat el Partit Popular al ple del Congrés de «difondre falsedats i transfòbia» durant la sessió de control al Govern espanyol al Congrés en què la diputada Marga Prohens li ha demanat sobre quants esborranys han intercanviat els ministeris de Justícia i Igualtat per a reformar la Llei del 'només sí és sí' i l'ha instat a dimitir «sí o sí».

Segons la ministra, la intervenció de la diputada del PP ha de ser una mostra de per què cal arribar a un acord sobre aquesta reforma i evitar «donar una oportunitat» al PP i Vox de «votar per a tornar al Codi Penal de la violència i la intimidació».

Montero ha assenyalat que en matèria de drets de les dones «sempre hi ha hagut» una reacció i ha explicat que «forma part d'aquesta reacció». A més, ha assegurat que els retrets del PP a la Llei del 'només sí és sí' no es varen referir a les rebaixes de penes, sinó que denunciaven que caldria «mantenir relacions sexuals amb un contracte», o «dir sí, sí, tota l'estona», que «no es podria dir guapa a una dona» o que «no es respectava la presumpció d'innocència», entre altres situacions.

I, en aquest context, la ministra ha insistit a demanar un acord del Govern i amb la «majoria feminista» del Congrés per a «no tornar a distingir entre dos tipus d'agressió» depenent de si hi ha violència o no.

Així, ha cridat els socis del Govern espanyol a asseure's i no aixecar-se de la taula fins que s'hagi arribat a un enteniment i «no permetre als reaccionaris» donar suport al retorn al Codi Penal anterior.

Mentrestant, la Prohens ha acusat Montero de «no tenir vergonya ni decència» davant les polítiques que ha posat en marxa el seu departament. Així, ha assegurat que les polítiques d'Igualtat, inclosa la Llei Trans, «desprotegeixen les dones».

«Perquè això és el que som. No som éssers menstruants o progenitors gestants. Som mares, heterosexuals, lesbianes, divorciades, solteres, de famílies nombroses, mares adoptives, dones orgulloses, mares orgulloses convençudes de poder assolir la plena igualtat», ha declarat la diputada del PP.