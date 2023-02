Més per Menorca regala bitllets d'avió a Pedro Sánchez i Francina Armengol direcció Malta

Més per Menorca vol que Pedro Sánchez, president del Govern espanyol, i Francina Armengol, presidenta del Govern, comprovin com «existeixen altres territoris insulars a la Unió Europea que sí tenen limitacions a la compra d'habitatges a no residents». I per a fer-ho, els menorquinistes han regalat aquest dissabte als presidents un bitllet d'avió simbòlic en direcció Malta.

Segons el partit polític, les Illes Balears són «el territori de l'Estat on és més car l'accés a l'habitatge: els preus del lloguer han pujat un 70% en set anys i els preus de compra d'habitatges han pujat un 53% en els darrers cinc anys».

Davant aquesta situació, els menorquinistes afirmen que «tenim un model econòmic basat excessivament en el turisme, i això té conseqüències negatives, com ara aquesta: som el territori de l'Estat on és més car l'habitatge. I això encara és més greu si tenim en compte que estem entre els que tenim els sous i pensions més baixos. No podem ignorar que en l'encariment dels preus dels habitatges hi té un paper fonamental la compra de segones residències per part de persones adinerades que només venen a passar dues setmanes de vacances a l'any a Menorca. Som una illa amb un territori limitat. Això requereix mesures excepcionals».

En aquest sentit, Més per Menorca va presentar una proposta per facilitar l'accés a l'habitatge: limitar la compra d'habitatges als no residents a Menorca. Segons han explicat, «el fet que tantes persones que no resideixen a Menorca estiguin comprant cases a l'illa fa pujar els preus dels habitatges i exclou a les persones que sí que hi resideixen de la possibilitat de comprar un habitatge aquí».

Així, el passat dimarts es feia públic que el Govern d'Espanya rebutjava aquesta proposta, posant com a excusa la normativa europea de llibertat de circulació. Amb tot, segons han volgut recordar els menorquinistes hi ha un seguit de països europeus que sí que tenen limitacions. És el cas de Dinamarca, Malta, les Illes Aland de Finlàndia i Croàcia.

Segons el candidat de Més per Menorca al Parlament, Josep Castells, «regalam dos passatges a Malta a la presidenta Armengol i al president Sánchez perquè puguin comprovar com existeixen altres territoris insulars a la Unió Europea com sí que tenen limitacions a la compra d'habitatges a no residents».

Per part seva, Josep Juaneda, candidat de Més per Menorca a la Presidència del Consell Insular, ha destacat que «Malta és una illa, amb un estat propi membre de la UE. Malta pot decidir sobre allò que afecta el seu territori i garantir el dret a l'habitatge. El que necessitam a Menorca és poder decidir sobre tot allò que afecta els menorquins i menorquines. Només si podem decidir des de Menorca podem posar les persones primer».

Segons els menorquinistes, «per a regular-ho, no fa falta ser un estat. A Flandes, regió de Bèlgica, una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la figura d'interès general, restricció que es planteja per a l'adquisició d'immobles, diu que sí que es poden imposar restriccions fonamentades en l'interès general. Es tracta de protegir la població de poca capacitat econòmica d'aquesta regió belga a l'hora de la transmissió o lloguer d'immobles».

Així, segons Més per Menorca per aplicar aquestes excepcions per a casos excepcionals com el cas de Flandes, Malta o Finlàndia, allò que cal és «voluntat política i bona capacitat per argumentar-ho».