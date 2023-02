Josep Melià (El Pi): «El Govern no pot girar el cap al drama humà que viuen els usuaris de la residència Colisée d'Eivissa»

El portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, i la presidenta d'El Pi Eivissa, Lucia Ribas, s'han reunit aquests dies amb els familiars dels usuaris de la residència eivissenca Colisée, ara investigada, que denuncien la precarietat en la qual viuen els seus familiars. «Viuen un drama humà», ha explicat Melià.

A la reunió amb una dotzena de familiars, Melià i Ribas han escoltat les denúncies, opinions i necessitats d'aquestes famílies. «Els seus familiars estan mal atesos, no els donen la medicació o les menjades necessàries, falta personal, entre altres. És el que denuncien aquestes persones», ha assegurat el portaveu parlamentari.

«A més, ens han explicat que el Consell i el Govern s'han posat de perfil davant aquesta problemàtica i no han fet res. Per això, demanarem explicacions a les conselleres d'Afers Socials i de Salut. Aquests usuaris han de tenir una atenció sanitària digne i no se'ls pot abandonar com se'ls té abandonats», ha recordat Melià.

«Els familiars ens han demanat compromís i solucions ràpides. Tenen la sensació que els responsables, siguin del Govern o del Consell, han volgut mirar cap a un altre cantó. No han fet auditories amb resultats constatables, ni controls, ni els reforços necessaris perquè aquestes persones rebin la qualitat mínima d'atenció que es mereixen», ha setenciat Melià.

El Pi traslladarà aquesta situació al Parlament i demanarà explicacions i solucions per garantir que es compleixin «uns estàndards mínims» a totes les residències de les illes. A la reunió també hi ha assistit l'activista Carmen Tur i el líder d'EPIC Toni Villalonga que aquesta setmana ha firmat amb El Pi una coalició a Eivissa.