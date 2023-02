El Parlament rebutja una moció del PP encaminada a equiparar la selectivitat arreu de l'Estat

El Parlament ha rebutjat aquest dijous, en sessió de la Comissió d'Educació, una moció proposada pel grup parlamentari del Partit Popular relativa a la «igualtat d'oportunitats i equitat de tots els alumnes davant la prova de l'EBAU». La moció ha estat rebutjada pels grups que conformen l'equip de govern i pel grup mixt per una àmplia majoria.

La Proposició no de Llei pretenia instar el govern central a implantar, en coordinació amb les comunitats autònomes, una prova única a tot el territori estatal d'avaluació del batxillerat i accés a la universitat. Aquesta prova única tendria per finalitat «garantir la igualtat d'oportunitats i l'equitat de tots els alumnes amb independència del lloc en què realitzin la prova».

El PP també volia que el Parlament demanàs uns currículums comuns de batxillerat «clars, concisos i d'alta qualitat científica», elaborats per una comissió independent, formada per membres que designin les reials acadèmies. Amb tot, la idea era instar el govern central a retirar la proposta del Govern per a la reforma de l’EBAU, que «devalua el batxillerat i la qualitat del sistema educatiu», segons el grup proposant.