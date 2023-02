[VÍDEO] Apesteguia: «El pròxim Govern estarà liderat per MÉS i per polítiques de decreixement turístic, d'accés a l'habitatge i de defensa del català»

El candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha assegurat aquest divendres, quan falten 100 dies per a les eleccions autonòmiques i municipals del pròximes mes de maig, que els eixos que marcaran les polítiques a les principals institucions de les Illes Balears seran: el decreixement turístic, la universalització de l’accés a l’habitatge, i la defensa de la llengua catalana i la seva normalització en tots els àmbits.

En aquest sentit, Apesteguia ha apuntat que el pròxim Govern «estarà liderat per MÉS per Mallorca i per les polítiques de decreixement turístic, d’accés a l’habitatge i de defensa del català, i tot sense deixar de protegir el nostre medi ambient i el territori». El líder ecosobiranista ha manifestat també que el model turístic i la falta d’autogovern de les institucions pròpies «han provocat que no puguem esperar més i haguem d’afrontar urgentment aquests reptes que tenim com a país».

Per la seva part, el secretari general ecosobiranista i candidat al Consell, Jaume Alzamora, ha assegurat que «no podem deixar que pensin Mallorca des de fora de l’illa». En aquest sentit, ha dit que «els interessos que té Espanya amb Mallorca i les Balears estan pensats des de Madrid, i els d’exprimir-mos al màxim a nivell turístic i econòmic». Alzamora ha finalitzat reclamant un nou marc de relacions amb l’Estat basat en la bilateralitat i la sobirania fiscal «que ens permeti, entre d’altres, la gestió pública i pròpia dels nostres ports i aeroports per poder limitar els vols i poder cobrar l’Impost Turístic a la porta d’entrada».

La candidata a la batlia de Palma, Neus Truyol, ha assegurat que «hem de posar la vida al centre i fer de Palma una ciutat de proximitat on els seus residents siguin el centre i els protagonistes de les polítiques que s’hi duen a terme». Truyol ha destacat que Palma «té tots els ingredients i elements necessaris per ser la ciutat dels 15 minuts. La ciutat on els seus habitants tenguin tots els serveis i les necessitats bàsiques al costat de casa seva». La candidata a Cort ha finalitzat assegurant que «volem fer de Palma un referent a través d’iniciatives innovadores per facilitar la vida de les persones residents».