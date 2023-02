Esquerra Unida es reuneix amb UGT per tal d’activar la jornada de 35 hores a les Balears

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) s’ha reunit aquesta setmana amb un dels sindicats majoritaris a les Illes Balears, UGT Illes Balears. A la reunió hi han acudit Juanjo Martínez, coordinador general d’EUIB, i Miguel Carranza, també membre de l‘executiva d’EUIB, però que ha assistit a la trobada com a director general de Comerç a Cort i actual gerent de PalmaActiva. Per la banda d’UGT Illes Balears han assistit a la reunió Toni Criado, Mateo Terrasa i Aurelio Martínez.

Actualment a les Illes Balears el Govern treballa amb convenis que ronden, en la seva majoria, les 37,5 hores. Una proposta aprovada anys enrere que ja suposa una reducció, una primera passa que deixava el funcionariat en una situacio més realista. Però des d’EUIB s’hi vol anar més enllà: «Hi ha estudis realitzats arreu d’Europa i Amèrica, que són casos d’èxit, que demostren no només que la producció no disminueix, sinó que hi augmenta», ha declarat Martínez. A més a més, el coordinador general d’EUIB també ha volgut posar en valor els sindicats i sindicalisme actiu, «única via de millora de les condicions laborals, tant pel que fa als drets com pel que fa als salaris. Un fet que s’ha fet palès els darrers mesos amb la participació activa dels sindicats en l’actualització del salari mínim interprofessional, una qüestió que cal agrair als sindicats, una vegada més, per no defallir, tot i que encara hi queda molt de camí per recòrrer».

Per la seva banda, Miquel Carranza, director general de Comerç a l’Ajuntament de Palma i actual gerent de PalmaActiva, ha destacat la seva voluntat d’estendre aquesta millora a tot el món laboral, i ha descrit aquest canvi «com l’efecte de oli a l’aigua, una vegada dut a terme aquest horari a PalmaActiva, serà més senzill millorar les condicions de tota l’administració pública». Per una altra banda, també hi ha afegit que el compromís amb les millores laborals és un fet que es pot comprovar en el comitè d’empresa de PalmaActiva. Carranza ha volgut remarcar «com a membre de l’executiva d’Esquerra Unida, la intenció és que no es quedi només al sector públic, sinó que també es faci extensible a tot el món laboral».

Amb el vistiplau dels sindicats i les entitats consultades, Esquerra Unida està decidida amb treballar activament en la implantació de la jornada de 35 a les Balears. «Així ho està demostrant en les institucions en les quals EUIB hi té presència, com ara PalmaActiva», han remarcat. Finalment, EUIB ha volgut informar que aquesta ronda de contactes només acaba de començar, i que en els propers dies es continuaran realitzant reunions amb sindicats i entitats per tal d’avançar en la reducció de la jornada laboral a tots els nivells.