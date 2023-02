MÉS reclama al Govern espanyol un salari mínim illenc superior al 60% del sou mitjà estatal

El secretari general de MÉS per Mallorca i candidat al Consell, Jaume Alzamora, acompanyat de la portaveu ecosobiranista i candidata al Parlament, Marta Carrió, i del coordinador de MÉS per Palma i candidat a Cort, Miquel Àngel Contreras, s’ha reunit aquest dijous amb el secretari general d’UGT Illes Balears, Lorenzo Navarro, i amb la seva secretària d'acció sindical, Ana Landero.

Durant la trobada, Alzamora ha anunciat que la formació ecosobiranista exigirà al Govern espanyol, integrat per Unidas Podemos i PSOE, l'establiment d'un salari mínim illenc que permeti completar les diferències entre el cost de vida de les Balears i altres indrets de l'Estat. En aquest sentit, el candidat al Consell ha dit que des de MÉS per Mallorca treballaran també per l'establiment d'un sou mínim interprofessional (SMI) superior al 60% del sou mitjà.

Alzamora ha apuntat que la proposta de MÉS per Mallorca d'establir un salari mínim illenc que presenten té com a principal objectiu «compensar el sobrecost que tenen els treballadors i treballadores d’aquesta terra pel simple fet de viure-hi». En aquest sentit, el també conseller executiu al Consell ha assegurat que «des de MÉS per Mallorca treballarem en aquest sentit per tal de pressionar al Govern d’Espanya perquè impulsi aquesta mesura».

Per la seva part, el secretari general d’UGT Illes Balears, Lorenzo Navarro, ha valorat positivament la mesura anunciada per MÉS per Mallorca, tot i que ha assegurat que és un tema que han de «treballar i estudiar internament» per tal de prendre una decisió sobre si donen suport a la iniciativa. Navarro ha destacat també que «des de les Illes Balears hem d’abordar la problemàtica d’accés a l’habitatge, i així ho han traslladat als responsables de MÉS per Mallorca «per tal de trobar-hi solucions entre tots». El secretari general del sindicat ha finalitzat posant damunt la taula la problemàtica que pateixen molts treballadors illencs, que és la temporalitat laboral.