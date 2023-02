Més per Menorca exigeix que no es perdi el servei d’acompanyament de menors en els vols interilles

Més per Menorca ha donat suport aquest dimecres a les reivindicacions de diferents famílies menorquines que durant la darrera setmana han alçat la veu per a denunciar l’encariment del cost del servei d’acompanyament de menors en els vols entre les illes de l’arxipèlag. Un servei que, arran de la reducció de l’oferta de companyies que volen entre illes, passarà dels 5 euros actuals a costar 90 euros.

A Menorca hi ha famílies afectades per aquesta qüestió. Es tracta, sobretot, de famílies amb fills que tenen els dos progenitors o familiars propers que viuen en illes diferents i que, per tant, necessiten el servei d’acompanyament perquè els infants puguin desplaçar-se sols per visitar-ne uns o altres.

Els menorquinistes consideren que és necessària la implicació del Govern en la resolució d’aquesta problemàtica, per la qual cosa la setmana que ve duran aquest tema al Parlament, formulant una pregunta al conseller de mobilitat del Govern.

Per la seva banda, el portaveu de Més per Menorca al Consell Insular, Josep Juaneda, ha afirmat que «farem tot el que estigui a les nostres mans per a evitar que es doni aquesta situació injusta». Els menorquinistes consideren que aquest servei hauria de ser gratuït o, en tot cas, «tenir un cost simbòlic, que no superi els cinc euros». «En tot cas, al preu d’aquest servei se li hauria d’aplicar el 75% del descompte de resident», ha afirmat Juaneda, qui ha afegit que cal que el Govern «s’impliqui per a trobar una solució a aquest problema: sigui reunint-se amb les companyies aèries negociant una millora, o bé exigint al Govern de l’Estat la revisió de les condicions de l’OSP en els vols interilles perquè les companyies que operen aquestes rutes incloguin aquest servei».

A més, Més per Menorca també registrarà una pregunta per escrit dirigida al Govern espanyol, que formularan a través del senador Vicenç Vidal.