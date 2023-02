El Parlament insta el Govern a permetre la participació dels consells en el grup de treball per limitar la compra de les propietats immobles a les Balears

El Parlament ha aprovat aquest dimarts la moció presentada per Més per Menorca en matèria d'habitatge, que insta el Govern a permetre la participació dels consells en el grup de treball per limitat la compra de les propietats immobles a les Balears.

Aquesta proposta també demana al Govern que faci arribar als grups parlamentaris, en el termini d'un mes, el pla de treball amb el calendari i les cites corresponents per tal de poder-ne fer un seguiment adequat.

La moció, per altra banda, reclama que l'executiu reforci l'atenció presencial de l'oficina de l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) durant els períodes de sol·licitud d'ajudes al lloguer. En l'últim punt, s'insta al Govern a aprovar el Pla de rehabilitació d'habitatges previst en la Llei habitacional de les Balears.

La diputada de Més per Menorca Patrícia Font ha estat l'encarregada de defensar la moció en la sessió plenària d'aquest dimarts. Font ha assegurat que les propostes presentades «són del tot assumibles pel Govern» i «totalment viables». Davant aquesta problemàtica «enorme i desbordant», la diputada ha demanat «prioritzar el dret a l'habitatge sobre qualsevol altra cosa».

Per part del PP, el diputat José Luis Camps ha lamentat «que el Govern i els seus socis apostin per contenidors en lloc de lluitar contra les màfies i l'okupació il·legal». D'altra banda, el diputat del PSIB Joan Ferrer ha emfatitzat la seva «aposta per donar cabuda a una limitació davant dels processos especulatius de determinades persones no residents».

Pablo Jiménez, en nom d'Unidas Podemos, ha assegurat que «les solucions que s'aporten al problema de l'habitatge a les Balears depenen de qui es vulgui afavorir, o al mercat i al negoci o a la població».

CS ha qüestionat que es posi el focus sobre els estrangers i el diputat Marc Pérez-Ribas ha destacat que «actualment hi ha 2.000 habitatges de l'Ibavi i 4.500 persones en llista d'espera, i 11.000 sol·licituds d'ajudes al lloguer» i ha advertit que «la major part prefereix demanar ajudes».

El portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Miquel Ensenyat, ha celebrat la participació dels consells en el grup de treball i ha lamentat la «negació de l'Estat espanyol de limitar el lloguer davant la situació dramàtica a totes les illes».

Per acabar amb les intervencions, la diputada d'El PI-Proposta per les Illes Balears Maria Antonia Sureda ha proposat algunes mesures per solucionar la problemàtica de l'habitatge, com agilitzar els tràmits de Son Busquets per a més habitatge social, reduir l'IVA al quatre per cent en el primer habitatge o canvis normatius perquè els promotors posin preu màxim o taxat, entre altres.