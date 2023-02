El Pi considera que el Govern hauria de poder decidir sobre la privatització de la torre de control de Palma

El Pi-Proposta per les Illes Balears s'ha mostrat en contra de la privatització de la torre de control de Son Santjoan. «Volem gestionar els nostres aeroports. Volem decidir des de Balears com gestionar la torre de control i que no ens imposin el model de gestió aeroportuària de Madrid», ha declarat el portaveu de la formació al Parlament, Josep Melià.

Així mateix, Melià ha criticat que la privatització de la torre de control de l'aeroport de Palma és «la conseqüència d'un model aeroportuari centralista i privatitzat que en comptes d’estar al servei dels ciutadans de les Illes Balears està al servei del compte de resultats d'una empresa amb una gran part del capital en mans privades».

Melià ha assegurat que «els mateixos que, per una banda, ataquen l’escola concertada i l’intenten arraconar, dotant-la cada vegada de manco recursos, ara estan a favor de privatitzar un punt estratègic fonamental per a les Illes Balears: el control de l’entrada i sortida d’avions a ca nostra».

Així, el diputat ha reclamat les competències en la gestió dels ports i aeroports per a les Balears. «S'ha d'acabar amb aquest model en què Aena fa i desfà sense tenir en compte per res les institucions de Balears. Continuarem insistint amb vehemència al Govern de l’Estat la gestió directa dels nostres ports i aeroports».