Prohens: «El PP és l'únic partit capaç de presentar candidatura amb les seves sigles en el 90% dels municipis de Mallorca»

La sucursal del Partit Popular a Mallorca ha presentat aquest diumenge, en un acte en el Port d'Alcúdia, els seus candidats a 50 dels 53 municipis de l'illa en les pròximes eleccions municipals de maig.

En aquest acte hi han participat el president del Partit Popular a Mallorca, Llorenç Galmés, el portaveu del Comitè de campanya del PP estatal, Borja Sémper, i la presidenta dels conservadors a les Balears, Marga Prohens, qui s'ha mostrat «orgullosa» pel fet que el PP «sigui l'únic partit capaç de presentar candidatura amb les seves sigles pròpies en el 90% dels municipis de Mallorca».



Concretament, el PP ha presentat, aquest diumenge, 48 candidats municipals de Mallorca que concorreran a les pròximes eleccions del 28 de maig. «Som el partit que presenta més candidatures, 50 en el temps que queda fins als comicis de 53 municipis de Mallorca», han destacat els conservadors en el marc de les jornades insulars 'Desembossa Mallorca' que s'han celebrat, aquest cap de setmana, a l'Hotel Safir Tropic del Port d'Alcúdia.

Els consservadors han explicat que de les 48 candidatures que, de moment, es presenten a les eleccions municipals, 24 són nous caps de cartell, per tant hi ha un 50% de renovació en les llistes municipals. També hi ha un 40% de dones i es combina gent jove que s'incorpora a la política municipal amb persones amb dilatada experiència.

«Trobam candidats amb l'experiència de ja ser batles, batles que s'han estrenat aquesta legislatura, moltes cares noves: 24 de vosaltres vos presentau per primera vegada, veig candidats molt joves, moltes candidates dones i, fins i tot, candidats que venen d'altres partits», han detallat.

La líder del PP a les Balears, Marga Prohens, ha destacat que «el compromís amb el municipalisme és estar al costat dels ajuntaments durant quatre anys o vuit anys i no menysprear-los aprovant decrets de territori sense consens o aprovant el fons de l'Ecotaxa sense tenir-los en compte».

Prohens ha animat els candidats del PP en les eleccions del 28 de maig «a guanyar les eleccions». «Aquí ningú es presenta com a candidat a regidor, ningú es presenta per a fer d'oposició o per a ser frontissa. Aquí tots vos presentau per a ser els batles i les batlesses dels vostres municipis», ha indicat.

El portaveu del Comitè de campanya del PP estatal, Borja Sémper, per part seva, ha fet una crida a la «moderació» perquè «és el sentit comú» i ha assegurat que «els ciutadans es mereixen gestió i quan entren en una administració amb un problema que no en surtin amb dos».

Finalment, el president del PP de Mallorca i candidat al Consell,

Llorenç Galmés, ha assegurat que aquest «és un partit fort, unit, arrelat a aquesta terra, que creu en el municipalisme i amb molta il·lusió». A més, ha assenyalat que «el PP té els millors candidats per a liderar i gestionar els pobles de Mallorca, per a aconseguir el canvi i evitar que es cronifiqui el model de l'esquerra de prohibicions i imposicions», ha conclòs.