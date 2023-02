Valtònyc recorda quan Pedro Sánchez li donava suport i quan va dir «Que un raper entri a presó és un mal símptoma sobre l'estat de la nostra democràcia»

L'exiliat mallorquí, Josep Miquel Arenas, Valtònyc, ha recordat aquest divendres quan el candidat a president d'Espanya, Pedro Sánchez li mostrava públicament el seu suport i usava el seu cas per criticar el funcionament de les institucions espanyoles.

Pedrp Sánchez va declarar aleshores que «el mal gust no pot ser castigat amb la presó. La llibertat en l'expressió artística és un dret que també ens empara col·lectivament. Que un raper entri a presó és un mal símptoma sobre l'estat de la nostra democràcia.

Valtònyc també ha publicat al seu compte de Twitter una fotografia on es veu l'actual ministre espanyol de Cultura, Miquel Iceta, amb un grup de membres del Grup de Suport a Valtònyc, a qui va voler acompanyar durant la visita d'aquests al Parlament de Catalunya.

Cal recordar que aquesta setmana el PSIB-PSOE ha sumat els seus vots als del PP, Ciudadanos i Vox, en el Parlament per evitar que la Proposició No de Llei (PNL) de MÉS per Mallorca a favor que la Cambra s’adreci al Govern espanyol per exigir que indulti el cantant i compositor de rap Josep Miquel Arenas, Valtònyc, sortís endavant.

Així, el PSIB de Francina Armengol va votar amb la dreta i ultradreta contra la PNL. També afegí les seves forces als mateixos partits per impedir que prosperàs una altra proposta afegida a la primera: que l’Estat derogui la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, coneguda mediàticament com la Llei Mordassa.