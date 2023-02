EUIB exigeix no fer ni una passa més en la privatització de cap servei públic i demana la compareixença de la ministra de Transports

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) mostra, una vegada més, la seva preocupació per la nova privatització anunciada pel Govern espanyol per als serveis de control aeri de l'aeroport de Palma.

Tal com s'ha confirmat, el Govern espanyol té preparada la privatització de les torres de control de set aeroports de l'Estat (Palma, Tenerife Sud, Tenerife Nord, Màlaga, Gran Canària, Bilbao i Santiago). Si fos així, aquesta operació suposaria la privatització més gran de la gestió del control aeri realitzada des del 2010, any en què es varen iniciar els processos de liberalització en aquest sector.

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ja va avançar, a la passada edició de Fitur, que el Govern analitzaria la privatització de les torres de control. Les raons per a prendre aquesta mesura han estat les habituals: «Millorar la competitivitat del transport aeri a Espanya, amb nivells màxims de qualitat i seguretat, contribuint a un preu més baix dels bitllets aeris ia més a més puntualitat».

I és que des que Mariano Rajoy iniciés les privatitzacions (o semiprivatitzacions) relacionades amb Aena, i les propostes d'ampliació aeroportuària posteriors, s'ha anat generant un clima de desconfiança entre les institucions balears i el Ministeri. «L'actitud del Ministeri ha deixat molt a desitjar quant a la seva defensa acèrrima d'Aena i els seus inversors, abans que pensar en les necessitats i les reivindicacions de cada territori que mai no has estat escoltades malgrat les diferents iniciatives presentades al Parlament, Consells i fins i tot Congrés dels Diputats», explica EUIB.

«EUIB va nèixer per uns motius que semblen cada dia més vius, la defensa dels espais comuns, de confluència i convivència, la defensa dels espais i els serveis públics. Per tant, defensam i defensarem sempre la necessitat d’uns serveis públics òptims i accessibles a tothom», han remarcat. En paraules del coordinador general d’EUIB, Juanjo Martínez: «A les Illes Balears, el transport aeri és essencial perquè la vida i el benestar de la seva ciutadania depén d’ell. Cal, per tant, que siguin les administracions públiques les que gestionin aquest servei bàsic. El sector aeronàutic es un sector estratègic a les nostres illes».

Per la seva banda, el diputat menorquí d'Unides Podem al Parlament, Pablo Jiménez, ha explicat que «el criteri econòmic no pot ser l'únic que es faci servir en canvis operatius. Cal tenir en compte que hem d'iniciar un camí decreixentista i no expansionista, un camí que suposi reducció de la massificació turística, cosa que no es pot aconseguir mitjançant aquestes actuacions pensades única i exclusivament per al benefici dels grans grups inversors del 49% del capital privat d'Aena».