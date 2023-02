Podem demana inspeccions per fer complir la sentència del TS limitant el lloguer turístic

La diputada d'Unides Podem en el Congrés dels Diputats, Lucía Muñoz, ha demanat aquest dimecres més inspeccions després de l'aval del Tribunal Suprem a la prohibició dels lloguers turístics en pisos a Palma. La també candidata de la formació a la batlia de la capital ha qualificat d'«excel·lent notícia» la sentència perquè «avala que l'habitatge és un dret i no un bé per a especular o fer negoci».

Muñoz ha agraït el treball de totes les persones que l'han fet possible, en particular de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma. No obstant això, ha incidit en què ara es necessita que es complesqui aquesta prohibició i «es vigili de veritat». Ha demanat, en conseqüència, que es doti l'administració local amb més llocs d'inspecció turística perquè la sentència tingui «un efecte real i no es quedi en lletra morta».

D'altra banda, la portaveu adjunta de la formació en el Parlament, Esperança Sans, ha subratllat que el lloguer turístic és un dels motius d'expulsió dels ciutadans del centre de Palma, així com de l'increment de preu degut a la disminució de l'oferta. Ha coincidit en la necessitat de, a partir d'ara, incrementar el nombre d'inspectors perquè la regulació sigui efectiva.

Sans ha afirmat, referent a una qüestió connexa, que és «intolerable» que les hipoteques s'incrementin mentre els bancs «s'omplen les butxaques». Així, ha recordat la proposta de la formació perquè s'apliqui un topall a aquest increment en les hipoteques de menys de 300.000 euros durant un any, preveient una pròrroga fins que els tipus d'interès no se situïn per sota del 1,5 per cent durant tres mesos consecutius.