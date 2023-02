Podem rebutja les declaracions de Negueruela i apel·la a un turisme «més sostenible, familiar o cultural»

Esperança Sans, portaveu adjunta d'Unides Podem al Parlament, ha apel·lat a un turisme «més sostenible» tot rebutjant les declaracions de Iago Negueruela, conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, sobre la repetició del nombre de turistes de 2022 en aquesta pròxima temporada.

En una roda de premsa celebrada aquest dilluns, Sans ha recordat a Negueruela que l'ocupació plena es pot aconseguir «amb un turisme més familiar o cultural, i diversificar-lo la resta de l'any». La diputada també ha defensat que es poden crear oportunitats laborals en altres sectors, «com en el sector primari, la transició energètica o la innovació».

Sans ha recordat que «segons un estudi de la UIB, si seguim amb aquest ritme de pressió humana, caldrà fins a un total de set arxipèlags perquè el mateix territori sigui capaç de regenerar els recursos que consumim en un any».

La portaveu de la formació també ha explicat que de cara a la pròxima legislatura, des de Podemos impulsaran «una taxa per a les operadores postals que facturen més d'un milió d'euros a les Balears», com és el cas d'Amazon o Aliexpress, per compensar la competència que fan al comerç tradicional. «La recaptació anirà dirigida a protegir els comerços locals perquè puguin digitalitzar-se i així es pugui impulsar una xarxa de comerç local en línia».