El Parlament votarà aquest dimarts la polèmica reforma del seu reglament intern

La proposta de reforma de determinats articles del reglament del Parlament serà un dels múltiples temes que es debatran i votaran en el pròxim ple del Parlament, que tindrà lloc el dimarts 7 de febrer a partir de les 9 del matí. La reforma és polèmica perquè implica la impossibilitat de participar a les sessions parlamentàries telemàticament.

MÉS per Menorca ja ha avançat que hi votarà en contra, juntament amb El PI. Això suposarà que, per primera vegada, aquestes reformes no es faran per unanimitat de tots els grups parlamentaris.

El portaveu de MÉS per Menorca en el Parlament, Josep Castells, ha qualificat com «un fet insòlit» que aquesta modificació s'aprovi sense el suport de tots els grups. Segons les seves paraules, aquest reforma és «lesiva per als interessos dels diputats de les illes menors», en referència a Menorca, Eivissa i Formentera, perquè s'elimina la participació telemàtica. «Serem un Parlament del segle XX, fem un pas enrere».

«És absurd que això s'aprovi per a una comunitat insular com la nostra. Això, per exemple, no passa a Canàries, es permet als diputats participar telemàticament», ha dit, per a posteriorment considerar que aquesta mesura va «en contra de la lluita contra el canvi climàtic per la petjada de carboni que es deixa amb els vols i per a les despeses del Parlament».

Segons Castells, hi ha diputats del PSIB-PSOE i del PP que estan d'acord amb la seva postura i, per això, ha considerat la mesura com de «absoluta insensibilitat». Per això, votaran en contra de l'admissió a tràmit d'aquesta reforma perquè «és molt poc democràtica».

Davant això, la portaveu parlamentària socialista ha confiat que hi hagi unanimitat amb aquesta reforma i ha afirmat que des del PSIB s'aposta per la presencialitat dels diputats «excepte en casos excepcionals, en els quals es permeti la participació telemàtica».