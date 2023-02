Els batles de MÉS i més d'una vintena de jutges de les Balears, contra la impunitat dels Borbons

Els set batles de MÉS per Mallorca han demanat en un escrit que Felipe VI renunciï a la seva impunitat davant la Justícia. Els sobiranistes donen suport d'aquesta manera als 23 juristes de les Balears -entre ells Ferran Gomila, José Castro i Juan Pedro Yllanes- que al desembre varen reclamar al Borbó que renunciés, durant el discurs nadalenc, a la inviolabilitat que el protegeix a ell i a son pare.

Aquests 23 professionals jurídics es varen adreçar al president del Govern espanyol perquè traslladés a Felipe VI la petició que renunciés voluntàriament al privilegi d’impunitat de què gaudeix. Com s'esperava, el Borbó no va fer cap menció en el seu discurs a aquest tema i els juristes de les Balears tampoc no han rebut cap resposta del Govern espanyol.

Per això, ara se sumen a la petició els batles de MÉS. Al document signat pels batles, es recorda que l'article 14 de la Constitució espanyola assegura que «els espanyols són iguals davant la llei». «La redacció de l’article 14 és impecable i és molt probable que es mantingui intacte, encara que la Constitució pugui reformar-se en el futur», apunten.

A més, remarquen que, en cas d’haver-se contemplat «excepcions» al que s’estableix en l’article 14, «s’haurien d’haver citat expressament, la qual cosa no ocorre en cap dels 168 articles restants, ni tampoc en les seves disposicions addicionals, transitòries, derogatòries o final».

«Tot i que la Constitució és vigent íntegrament, al març de 2022 Alejandro Luzón, fiscal-cap anticorrupció, va decidir tancar definitivament les recerques que havia iniciat sobre les activitats privades del rei anterior, Joan Carles I, a pesar que en el decret d’arxiu es feia referència a la comissió de diversos delictes econòmics», expliquen. Per tant, i malgrat el que estableix la Constitució espanyola, assenyalen al text que al Regne d’Espanya «és posible cometre delictes que no seran castigats per la Justícia, la qual cosa implica indefensió per a les víctimes, impossibilitades per veure reparats els perjudicis soferts».

D’altra banda, al maig, també de 2022, l’exvicepresidenta del Govern espanyol, Carmen Calvo, va informar que, amb l’ànim d'iniciar una reforma legal que resolgués la gravísima irregularitat que es va posar de manifest després de l’esmentada decisió d’arxivar les recerques decretada pel fiscal Luzón, es va adreçar a la Casa Reial espanyola per a evacuar consultes sobre aquest tema, sent negativa la resposta que va rebre.

Sobre això, assenyalen que només és possible deduir una «conclusió tan evident» com que Felipe VI vol «continuar gaudint del mateix privilegi que va gaudir son pare, la qual cosa li permetrà cometre delictes sense haver d’enfrontar-se a la Justícia».

Atès que la renúncia que demanaven els juristes per al discurs de la nit de Nadal no es va produir i que el president del Govern espanyol tampoc no els ha respost encara la petició presentada, els batles de MÉS volen amb aquest escrit deixar constància del seu suport a la petició dels professionals jurídics.

Finalment, insten les autoritats pertinents perquè «debatin i aprovin» les reformes necessàries per acabar «amb una interpretació» del que s’estableix a la Constitució espanyola que representa «un incompliment flagrant de la mateixa des del mateix dia de la seva entrada en vigor, el desembre de 1978».

El text signat pels batles forma part d'un document avalat pel grup de juristes i s'enviarà a les presidències del Congrés i el Senat. Els batles que han signat són Lluís Apesteguia (Deià), Colau Canyellas (Santa Maria del Camí), Miquel Oliver (Manacor), Magdalena Perelló (Llubí), Maria Ramon (Esporles), Joan Verger (Montuiri) i Guillem Villalonga (Mancor de la Vall).