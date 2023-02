Ciutadans no es desmarca del PP eivissenc per la citació a declarar per corrupció de Vicent Marí

El coordinador de Ciutadans a les Pitiüses i vicepresident del Consell d'Eivissa, Javier Torres, ha assenyalat aquest divendres que la citació judicial al president Vicent Marí per una querella de Fiscalia Anticorrupció «no afectarà l'estabilitat ni al pacte de govern» entre el seu partit i el PP en la institució insular. Torres ha expressat la seva confiança que la justícia «faci el seu treball i, com més aviat millor s'aclareixin els fets, millor per a tots».

Torres ha recordat que la seva formació ja es va posicionar en el seu moment sobre aquest tema i, des de Ciutadans, fins i tot van plantejar la celebració d'un ple extraordinari per a donar totes les explicacions polítiques sobre el cas. Per això, els membres de la formació tenen «molt clar» que ha estat una «confrontació de criteris» entre funcionaris de la casa, tant a nivell jurídic com d'intervenció, ha defensat.