Un jutge cita el president del Consell d'Eivissa (PP) a declarar per corrupció

El Jutjat d'Instrucció número 4 d'Eivissa ha citat a declarar el pròxim 9 de febrer el president del Consell d'Eivissa pel Partit Popular, Vicent Marí, per la querella de la Fiscalia Anticorrupció contra ell per suposades irregularitats en la campanya 'La vida islados'. Ho ha confirmat el mateix Marí en declaracions als mitjans en les quals ha manifestat que «ja era hora» que la Justícia el cridàs a declarar, ja que així podrà donar la seva versió sobre un assumpte «totalment infundat» i «sense cap base».

Fonts del Consell d'Eivissa han confirmat que el Jutjat l'ha citat per presumptes delictes de prevaricació administrativa, tràfic d'influències i coaccions. Marí, preguntat per aquest assumpte judicial durant la presentació d'unes obres en una rotonda, ha recordat que la causa deriva d'una denúncia del PSOE davant l'Oficina Anticorrupció.

«No se m'ha tingut en compte en cap moment durant tot aquest procés i, ara per fi, tindré l'ocasió de dir el que cal dir i aportar les proves que hagi d'aportar», ha assenyalat el president del Consell d'Eivissa, que ha afegit que «és l'habitual i normal». Alhora, ha acusat el PSOE d'haver orquestrat un «muntatge» i ha insinuat interessos partidistes en l'elecció del moment d'interposar la querella, que l'ha conduït a declarar en plena precampanya electoral.

La querella fa referència a un contracte adjudicat a dit per valor de 250.000 euros que, segons els socialistes, s'hauria realitzat aprofitant-se de l'estat d'alarma durant la pandèmia per a beneficiar a una determinada empresa amb vincles amb el PP. Segons els socialistes, quan Marí era batle de Santa Eulària, la mateixa empresa ja va facturar 1,2 milions d'euros sense concurrència pública. No obstant això, quan a l'octubre Unides Podem va intentar impulsar una comissió d'investigació sobre aquests fets, el PSOE no la secundà.