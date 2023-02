El Parlament aprova una moció per la detecció de l'assetjament escolar i la prevenció del suïcidi juvenil

El Parlament balear ha aprovat un moció per a millorar la detecció precoç de l'assetjament escolar i les conductes suïcides en joves. La proposició no de llei (PNL) compromet el Parlament a posar en marxa de manera immediata millores en els protocols de detecció precoç d'assetjament escolar i de conductes suïcides entre nens i adolescents.

Juanma Gómez, representant de Ciutadans a la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura, ha explicat que una de les grans preocupacions ha estat l'impacte que ha tingut en el conjunt de la ciutadania la pandèmia de la COVID-19, però especialment entre nens, adolescents i joves, «que han sofert de manera especial la falta de socialització tant en els centres escolars com en les seves activitats d'oci».

«Estem molt satisfets d'haver aconseguit un compromís ferm perquè es millorin els protocols de detecció precoç, així com perquè es destinin més recursos materials i sobretot més professionals, tant psicòlegs clínics com orientadors escolars, fonamentals tots ells per a pal·liar un greu problema que en els últims temps ha registrat un creixement significatiu», ha afegit.

Dels sis punts de la proposició, s'han aprovat concretament els que insten a adoptar mesures de prevenció i detecció precoç d'aquestes situacions i a incrementar les plantilles d'orientadors escolars i de psicòlegs clínics. També s'ha aprovat instar la Conselleria d'Educació i la Conselleria de Salut a col·laborar i coordinar accions conjuntes per millorar la detecció de qualsevol problema de salut mental de l'alumnat, incloent-hi les addiccions i amb especial atenció en l'adolescència. Per contra, els socis de govern han rebutjat instar el Govern central a l'elaboració d'un pla estatal de prevenció del suïcidi.