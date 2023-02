El Pi: «La guerra de Cort contra el cotxe particular fa que els malalts no puguin arribar al centre de salut amb el seu vehicle»

El candidat d’El Pi Palma, Carles Cabrera, ha reclamat aquest divendres aparcaments per als professionals i els malalts que vagin al Centre de Salut de l’Escola Graduada a Palma.

Cabrera assegura que, ara per ara, hi ha un càrrega i descàrrega, habitualment ocupat per qualque cotxe de la Conselleria, fins i tot, damunt la voravia. «El PAC de l’Escola Graduada necessita pàrquing. Als malalts que venen al centre de salut els resulta impossible trobar estacionament a un carrer estret on conflueixen dues escoles i això és un problema. El PAC està saturadíssim de malalts i, a més, aquests tenen dificultats per accedir-hi», explica.

«La guerra de Cort contra el cotxe privat fa que els malalts que hagin d’anar al PAC no puguin fer-ho amb el seu vehicle propi», ha denunciat El Pi.