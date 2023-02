El conseller Pere Soler presenta una iniciativa per a recuperar l’Observatori Astronòmic de Mallorca

El conseller Pere Soler defensarà al pròxim ple del Consell de Mallorca, 9 de febrer, una moció perquè el Consell de Mallorca recuperi les instal·lacions de l’Observatori Astronòmic de Mallorca, que es troben totalment abandonades, i les doti de les activitats que li són pròpies.

Com ha explicat Soler, «els planetaris reuneixen ciència, cultura i educació per a totes les edats i ens permeten conèixer millor el nostre entorn i la importància de cuidar el medi ambient». A més, l’astronomia, ha afegit el conseller d’Inca, «actualment desperta la curiositat tant de nins com d’adults i contribueix a impulsar la recerca i la innovació».

Sobre l’estat actual de les instal·lacions, ubicades a Costitx, Pere Soler ha afirmat que és «inadmissible que una infraestructura orientada a la divulgació i a l’educació, que en el seu moment va gaudir de prestigi, es trobi completament abandonada, però és el moment de mirar endavant i prendre mesures».

En aquest sentit, el conseller ha afirmat que si, com està previst, s’obre un nou termini de presentació d’ofertes, el Consell de Mallorca «ha d’assumir el lideratge i recuperar l’Observatori per als mallorquins i mallorquines, i les comunitats científica i educativa. Només falta voluntat política».