El Govern diu ara que és «innegociable» garantir els drets dels usuaris a ser atesos en català

El Servei de Salut ha anunciat aquest dimecres que actualitza a una quinzena les categories deficitàries després d’analitzar les sol·licituds del procés d’estabilització. Així, l'Executiu estima parcialment els recursos de reposició de l'Obra Cultural Balear (OCB) i l'STEI i rectifica.

Amb això, el Govern rectifica l'exempció del català a les 49 categories deficitàries declarades i exigirà el requisit de català al personal sanitari excepte a 15 categories on els sol·licitants «no són suficients» per a cobrir les places que s’han ofert. A la resta, es donarà un termini de dos anys per a acreditar el nivell de català, que és el que recull el decret 6/2022.

La documentació presentada pels més de 6.000 sol·licitants als 2.300 llocs de medicina i infermeria d’aquesta convocatòria permet resoldre que la majoria de la cinquantena de categories es pot cobrir amb professionals que tenen el nivell exigit de català.



Amb aquest anunci, el Govern ha assegurat que manté així el seu «compromís» amb els usuaris, «que podran ser atesos en la seva llengua», i amb el servei públic, «permetent que hi hagi personal sense els coneixements de català en les categories deficitàries».

Per a accedir a les places de categories deficitàries no es demanarà com a requisit el coneixement de llengua català com marca la legislació, però el personal que hi accedeixi resta obligat a conèixer les dues llengües oficials. Per a garantir-ho, el Govern diu que «no només farà un acompanyament lingüístic per millorar els coneixements lingüístics del personal que hi entri, sinó que també establirà mecanismes com ara condicionar la mobilitat laboral futura a l’obtenció de la titulació de coneixements oportuna».



El Govern ha assegurat que així reitera el seu «compromís amb els usuaris, amb la sanitat pública i amb el respecte i els drets relacionats amb l’ús de les llengües oficials a les Illes». Així mateix, insisteix que el català és un requisit per accedir a la funció pública perquè és «innegociable» garantir els drets dels usuaris a ser atesos en la seva llengua.

«El problema de dèficit de professionals és comú en tot l’Estat. El català no és cap problema per atraure professionals sanitaris. Al contrari, cada vegada hi ha més professionals que adquireixen els coneixements necessaris gràcies a les formacions que s’han duit a terme en els darrers anys. La prova d’això és l’augment de professionals que ja n’acrediten els coneixements en aquesta convocatòria, tal com s’ha pogut comprovar una vegada acabada la presentació i revisió de les sol·licituds», ha remarcat.

El Govern ha agraït a tota la societat i als moviments socials «l’empenta contínua per garantir el català a la funció pública i, amb això, el dret de la ciutadania a ser atesa en la seva llengua».