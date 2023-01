El PP ofereix els seus vots a Armengol per a blindar per llei l'excepció del català a la Sanitat

La presidenta del PP a les Balears, Marga Prohens, ha oferit aquest dimarts a la presidenta del Govern, Francina Armengol, els vots dels diputats del PP per a «donar seguretat jurídica» i blindar per llei el català com a mèrit, i no com a requisit, a l'accés a la Sanitat pública.

En una roda de premsa a la seu del PP, després d'unes jornades de treball del Grup Parlamentari, Prohens ha animat el Govern a presentar una modificació legislativa -sota «la fórmula jurídica que sigui, però que doni tranquil·litat» als metges, ha precisat-, després de considerar que «el temps» i el mateix Executiu han «donat la raó al PP» en el debat sobre el requisit del català.

Els del PP consideren que, amb l'excepció que eximeix del requisit de català les categories deficitàries, a la pràctica l'Executiu ja «ha rectificat» la seva postura sobre que el català havia de ser un requisit.

Així, Prohens ha instat el Govern a portar al Parlament una proposta per a «blindar per llei aquesta excepció que ja estan fent i que faran de facto a tots els professionals sanitaris».