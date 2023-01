Armengol convoca per a dimecres el Consell Social de la Llengua Catalana i reitera que compleixen la «normativa vigent» pel que fa al català

La presidenta del Govern, Francina Armengol, convoca per a dimecres el Consell Social de la Llengua Catalana després de les peticions per a tractar l'exempció del català en el procés d'estabilització del personal del Servei de Salut de les Balears.

Segons han indicat des del Govern, la reunió tendrà lloc aquest dimecres horabaixa. La presidenta de l'Executiu, durant la roda de premsa del Consell de Govern celebrada a Formentera, ha reiterat que compleixen la «normativa vigent» pel que fa al català.

«Des del Govern s'ha mantengut el compliment de la llei», ha explicat Armengol sobre la convocatòria d'estabilització del personal de l'IB-Salut. D'aquesta manera, ha explicat que la norma estableix excepcions del requisit del català quan hi ha «dèficit de personal».

«És absolutament necessari estabilitzar places dins la Sanitat i continuarem treballant garantint el personal sanitari», ha remarcat. A més, ha sentenciat: «La salut, primer de tot». «Els drets lingüístics també són importants i també els continuarem garantint», ha conclòs.

El problema de l'exempció de català a la Sanitat, relegat al darrer punt del Ple del Consell

L’Obra Cultural Balear ha demanat a la presidenta del Govern que la sessió extraordinària del Ple del Consell Social de la Llengua Catalana convocada per a dimecres sigui monogràfica sobre el problema de les convocatòries d’estabilització d’interins del personal sanitari. «No té cap sentit confinar el punt referit al ‘requisit de certificació de la llengua catalana en el procés d’estabilització del personal sanitari’ al darrer lloc, l’onzè, d’un ordre del dia incomprensiblement i inusualment llarg», apunten.

L’OCB recorda que es tracta d’una sessió del Ple del Consell convocada amb caràcter extraordinari i amb una urgència motivada per la crisi de la Sanitat i aquest hauria de ser el tema que s’hi hauria de tractar de manera exclusiva. L’OCB i un grup de lingüistes i professionals de reconegut prestigi, vocals tots ells del Consell, havien sol·licitat aquests darrers dies la convocatòria urgent de l’organisme per a debatre precisament aquest punt i no cap altre.

Per això, proposen que la resta de punts de l’ordre del dia, impropis d’una sessió extraordinària, siguin tractats, tan aviat com la presidenta ho consideri oportú, en la propera sessió ordinària de l’organisme. Hi ha punts de l’ordre del dia que han causat sorpresa, com per exemple, el referit a la presentació de la campanya ‘la justícia, també en català’, ja que la presentació pública d’aquesta campanya va tenir lloc el 30 de setembre de l’any 2021.