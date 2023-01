La nova diputada de Formentera, Vanessa Díaz Ojeda, arriba al Parlament

Aquest dilluns, 30 de gener, ha recollit l’acta la nova diputada de Formentera al Parlament, Vanessa Díaz Ojeda, d’Esquerra Unides de les Illes Balears (EUIB), la qual entra en substitució d’Antonio Sanz, del PSIB, en compliment del pacte d’esquerres al qual varen arribar l’any 2019 GxF, PSIB i EUIB.

Díaz ha arribat a Palma des de Formentera a primera hora, s’ha dirigit al Parlament per a recollir l’acta de diputada i haurà d’esperar al proper dimecres, primer de febrer, per a la presa de possessió final.

«Aquest canvi li dona continuïtat a la feina feta des de Formentera, no hi ha cap buit, només un canvi de persona. Seguim amb el mateix full de ruta, per a complir amb el programa pactat el 2019 amb GxF i PSIB», ha declarat Díaz a la seva sortida del Parlament.

Esquerra Unida ha volgut donar l’enhorabona i la benvinguda a Vanessa Díaz per la seva incorporació al Parlament i li desitja un «bon final de legislatura».