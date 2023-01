Armengol (2017): «El català a IB Salut serà un requisit. Garantirem el dret lingüístic dels usuaris i l'excel·lència del sistema sanitari de Balears»

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, intervingué al Parlament dia 12 de setembre del 2017 per defensar, entre altres coses, el requisit d'acreditar coneixements de llengua catalana per part dels professionals sanitaris. Posteriorment, compartí a Twitter un fragment de la intervenció amb la cita afirmant que garantiria «el dret lingüístic dels usuaris i l'excel·lència del sistema sanitari de Balears».

El català a @SalutIB serà un requisit. Garantirem el dret lingüístic dels usuaris i l'excel·lència del sistema sanitari de Balears. pic.twitter.com/RjN5fmnhgB — Francina Armengol (@F_Armengol) September 12, 2017

Ja llavors feu referència a la necessitat d'incloure una possible exempció a aquest requisit per a garantir el correcte funcionament del sistema sanitari i l'estabilitat dels professionals. Tot fent referència al mandat de la llei de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, llavors recentment aprovada, anunciava l'aprovació del decret sobre aquest afer. El contingut del decret seria una regulació tant el requisit d'acreditar competència lingüística com els supòsits en què es podia exemptar, disposicions que ara està incomplint flagrantment.

Durant la intervenció, la presidenta afirmà en seu parlamentària que «és important garantir que els pacients puguin ser atesos en qualsevol de les dues llengües oficials». Tot i que no hi feu explícita referència, la decisió del govern fou permetre una exempció del requisit en cas de dèficit de professionals amb un període de dos anys per a acreditar el coneixement de català requerit, un termini que ara no consta a la nova convocatòria.