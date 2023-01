El Consell de Mallorca centralitza en el nou edifici de Famílies de l'IMAS tota l'atenció específica a famílies

Aquest dijous s'ha celebrat una jornada de portes obertes al nou edifici de Famílies de L'Institut Mallorquí d'Afers Socials, on a partir d'ara s'ubiquen tots els serveis d'adopció, acolliments i de trobades familiars.

A la presentació del nou edifici hi han assistit la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, el conseller de Presidència, Javier de Juan, i la consellera de Drets Socials i presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Sofia Alonso, acompanyats pel vicepresident primer de l'IMAS, Jaume Tortella, i la directora insular d'Infància i Família, Maria Ángeles Fernández. També han assistit a la jornada de portes obertes representants d'una vintena d'institucions i entitats socials que fan feina amb la infància i l'adolescència de Mallorca, com ara el Fiscal de Menors, José Díaz Cappa, UNICEF, la Fundació RANA o el Defensor del Menor.

En aquest edifici s'han ubicat tots els serveis adreçats de manera específica a l'atenció directa a infants i joves amb mesura de protecció i a les seves famílies, que abans compartien espai amb la part d'oficines.

Cladera ha explicat que «és un edifici pensat i dissenyat tenint en compte les necessitats expressades pels menors i les famílies, i que ens permet millorar no només l'atenció als usuaris d'aquest servei sinó també la feina dels seus professionals» i ha afegit que «és un exemple clar del model de serveis socials que impulsam, centrat en les persones i enfortit».

Una quarantena de professionals especialitzats i coordinats de l'àmbit de l'educació, dels treball social i de la psicologia fan feina en aquest immoble, que reparteix els serveis en dues plantes i un soterrani. A més de despatxos individuals i compartits, disposa de tres sales d'entrevistes, dues sales d'espera i tres de visita, dues oficines i una sala de reunions, on, entre altres activitats, es duen a terme els cursos per a les noves famílies acollidores. El soterrani fa les funcions d'arxiu general i, a la zona exterior, s'ha instal·lat un parc infantil amb zones de joc decorat amb un mural de la il·lustradora Nivola Uyà en el qual hi han participat alguns infants.

La consellera Alonso ha assenyalat que «els espais condicionen la manera en què atenem les persones. Per això, ens esforçam a crear entorns més especialitzats i amables, que promoguin les relacions socials i afectives, però que també protegeixin la intimitat i connectin amb les necessitats d'un col·lectiu concret com, en aquest cas, les famílies i infants.»

Les obres per preparar l'edifici varen començar l'any 2019 i han tengut un cost d'1.400.000 d'euros, amb una inversió de 200.000 euros en mobiliari. L'edifici ja fa un any que està a ple rendiment.