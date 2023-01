Campos afirma que amb un govern de VOX esborraria el català de l'administració pública

El portaveu de la formació ultra Vox en el Parlament balear, Jorge Campos, ha subratllat aquest dimecres que en un govern balear amb la formació no hi haurà requisit de català en la sanitat, «ni per a qualsevol accés a l'administració pública». En roda de premsa després de la Junta de Portaveus, el líder del partit espanyolista ha defensat que la llengua no ha de ser «una barrera per a accedir a l'administració pública».

«No estarem a favor de la imposició del català, és una cosa increïble». Ha considerat «un insult als ciutadans» el debat sobre mantenir el català per a accedir a un treball en la sanitat», i ha descrit la política de normalització lingüística com un «apartheid lingüístic».

«En un govern amb Vox prevaldrà la llibertat per sobre de la prohibició», ha dit, mentre ha acabat animant a MÉS per Mallorca «que trenqui amb el Govern». Ha advertit que, de no fer-ho, la formació ecosobiranista «estarà demostrant una vegada més que es pleguen al que diu Armengol».