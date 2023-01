El Pi exigeix al Govern que complesqui la normativa lingüística

El portaveu d'El Pi, Josep Melià, ha exigit al Govern que complesqui amb el decret llei que regula el procés d'estabilització per tot el personal de la comunitat, inclòs el personal de l'IB-Salut, que estableix que s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana. «Consideram que aquestes bases són il·legals i que diuen molt poc d'un Govern que hauria de defensar la nostra llengua», ha afirmat.

A parer de Melià, «és molt greu que el Govern no compleixi amb la normativa que exigeix el coneixement de les dues llengües cooficials pel personal sanitari a les Illes Balears». La formació recorda que el Decret Llei permet que excepcionalment el requisit de català s'acrediti en el termini de dos anys.

El portaveu ha anunciat que en el pròxim ple del Parlament demanarà a la presidenta Armengol sobre l'incompliment de la normativa de criteris lingüístics per l'estabilització de places a l'IB-Salut per part del Govern. «Les excuses del PSOE, en el sentit que hi ha dèficit de places, no tenen cap sentit. Estam parlant d'un procés d'estabilització, no hi ha dèficit de places, són persones que ja estan fent feina en l'àmbit sanitari i que cerquen una plaça fixa. Són excuses de mal pagador», ha explicat Melià.

Amb tot Melià, ha recordat que El PI s'ha posicionat a favor del recurs de l'Obra Cultural Balear, ja que el Govern no demana certificar els coneixements de català. «Aquesta situació seria una discriminació cap als pacients i cap a la nostra llengua. A més, és un fet que un govern teòricament defensor de la llengua no hauria de permetre».