Prohens: «Amb el requisit de català a la Sanitat hi haurà les mateixes dimissions que amb l'autopista de Campos, el patrocini del RCD Mallorca i la promoció turística»

La presidenta del PP de les Balears, Marga Prohens, ha criticat aquest dimecres la «falta de credibilitat» de la crisi entre MÉS per Mallorca i el PSIB pel tema del requisit de català a la Sanitat.

En declaracions als mitjans durant la visita del coordinador del PP estatal, Elías Bendodo, la líder del PP a les Balears ha recorregut a la ironia per a assegurar que hi haurà les mateixes dimissions que hi va haver amb l'autopista de Campos, el patrocini del RCD Mallorca i la promoció turística.

Per contra, s'ha demanat quan es reuniran MÉS i el PSIB per a abordar «la problemàtica de la saturació als centres sanitaris, el fet que els metges d'Atenció Primària tenguin cadascun més de 2.000 targetes sanitàries, l'increment de les llistes d'espera o el desmantellament del servei d'oncologia a Eivissa».