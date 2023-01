EUIB alerta del perill de fer una excepció amb el català a la Sanitat: «Seria un exemple de camí a seguir per a aquells que volen arraconar la llengua pròpia»

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha volgut mostrar la seva preocupació per la continuïtat que diversos conflictes polítics tenen en el temps, com ara la qüestió lingüística, «dins un pacte progressista que no hauria ni d’entrar a discutir temes tancats fa dècades».

EUIB repeteix, una vegada més, que cal tornar a recuperar el consens lingüístic assolit amb l’Estatut d’Autonomia i «prendre les mesures que calguin perquè els ciutadans de les Balears puguin expressar-se lliurement, i en tots els àmbits, en la llengua oficial que prefereixin». «Tal com ja han expressat públicament les entitats referents a les Balears en qüestions culturals, els drets dels catalanoparlants no diferencien entre uns contextos i uns altres, ni canvien en funció de l’administració pública que els està atenent», han remarcat.

Per a Esquerra Unida, «fer una excepció amb la Sanitat seria discriminar-la, i tractar aquesta rama de l’administració pública amb uns paràmetres diferents als de tota la resta. A banda, seria un exemple de camí a seguir per a aquells partits i entitats que proposen arraconar la llengua pròpia de les Balears sense complexos».

«Cal, per tant, fer un pensament, novament, i recuperar el consens lingüístic del 86, aconseguit amb la Llei de Normalització Lingüística. Aquesta és una mínima que hauria de ser el denominador comú de tots els partits de progrés, fet que no qüestionam, però que ens preocupa de sobremanera, i més havent passat una pandèmia, la qual ha accelerat i intensificat aquest debat. Repetim, un debat que no hauria ni d’existir, ja que les solucions per als problemes de drets només passen per dedicar-hi recursos i inversió, i mai per retallar-los o fer-hi excepcions a mida», han conclòs.