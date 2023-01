Melià: «No ens podem instal·lar en el prohibicionisme constant dels partits d’esquerres. El Pi és garantia de les dues quarterades en sòl rústic»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha valorat el decret urbanístic que es debat aquest dimarts al Parlament.

«Consideram que no ens podem instal·lar en el prohibicionisme constant dels partits d’esquerres i del Govern de les Illes Balears. Cada cert temps es dediquen a dictar noves normes posant més impediments, més traves i creant més inseguretat en matèria urbanística», ha declarat el portaveu.

En aquest mateix sentit, Melià, ha explicat que just fa un any i mig «ja es varen modificar els paràmetres en sòl rústic. Ara tornarem a tenir més requisits a tenir en compte, això el que genera és una desorientació brutal als ciutadans. Estam en contra d’aquesta modificació constant».

El diputat ha finalitzat la seva intervenció assenyalant que El Pi és «garantia del manteniment de les dues quarterades en sòl rústic. Amb El Pi no hi haurà noves restriccions en l’edificació a sòl rústic. No podem estar constantment provocant canvis i inseguretat que és el que fa el Govern».