65 alumnes compromesos a lluitar contra el canvi climàtic participen en la 14a edició del plenari 'Diputats per un Dia' al Parlament

65 alumnes de centres educatius de les Balears han exercit de diputats i diputades aquest dilluns en la sessió plenària 'Diputats per un Dia' que se celebra anualment al Parlament de les Balears i que arriba enguany a la seva catorzena edició.

Venguts del col·legi públic Badies de Badia Gran (Llucmajor) i del col·legi concertat Santo Tomás de Aquino (Inca), els nins i nines han exposat i consensuat compromisos per assolir els Objectius del Desenvolupament Sostenible que preveu l'Agenda 2030, centrant-se en tres eixos principals: educació de qualitat, igualtat de gènere i acció per al clima.

Aquest esdeveniment anual s'emmarca dins els programes escolars 'Abraza tus valores' i 'Diputados por un Día' de l'ONG Aldeas Infantiles. El president d'Aldeas Infantiles SOS d'Espanya, Pedro Puig, ha presidit la sessió plenària juntament amb el president del Parlament, Vicenç Thomas, el conseller d'Educació i Formació Professional, Martí March, la directora general d'Infància, Joventut i Famílies, Marta Carrió i el secretari segon de la Mesa, Marc Pérez-Ribas.

Thomas s'ha encarregat de donar la benvinguda als joves diputats i diputades, explicant que precisament a la sala de les Cariàtides, on se celebrava el plenari, és des d'on es controla l'acció de Govern i on es fan les normes i les lleis que ordenen la vida dels ciutadans i ciutadanes de la comunitat balear.

Els nins han celebrat l'experiència profitosa que han pogut viure i han defensat la utilitat de les seves idees, han expressat les seves preocupacions per la desigualtat entre homes i dones i la destrucció del planeta, entre d'altres. Després dels discursos, els portaveus han presentat 12 compromisos i s'ha obert el torn de votacions. Tots els diputats infantils han passat per l'urna per a decidir la seva proposta i comprometre's a complir-la.

Per acabar, el president del Parlament ha conclòs l'acte i ha anunciat els resultats de les votacions dels compromisos essent el més votat, amb 16 vots, el compromís «a lluitar contra el canvi climàtic, reciclant els fems en els contenidors adients i desplaçant-nos fins al punt verd més proper, reutilitzant i reparant sempre que sigui possible, amb la finalitat de reduir el nostre consum d'electricitat i de plàstics».