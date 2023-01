El Parlament encetarà aquesta setmana una etapa de debat de lleis bàsiques

Aquest dimarts el Parlament de les Illes Balears celebrarà un ple extraordinari per a debatre sobre un decret llei que impulsava mesures sobre la contenció del creixement urbanístic desmesurat. És el primer tràmit parlamentari d'una etapa que, segons han informat fonts del govern, culminarà abans que acabi la legislatura amb l'aprovació de reformes a lleis bàsiques.

La portaveu del Grup Socialista, Pilar Costa, ha explicat que durant els pròxims mesos es durà a terme una «intensa activitat parlamentària». Actualment s'estan treballant lleis per reformar la llei de conservació dels espais de rellevància ambiental (coneguda popularment com LECO), la llei de l'esport o la de la reserva de la biosfera de Menorca. L'objectiu, segons ha afirmat, és «continuar millorant la vida de la ciutadania d'aquestes illes». El portaveu de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, s'ha mostrat favorable a aquesta nova etapa, «mesos després del temps de retard per la COVID».

L'oposició, per la seva banda, hi ha expressat rebuig tant pel contingut com per la forma. Ciutadans ha denunciat que s'estan usurpant competències de les administracions locals i que el decret llei a debat és un «caixó de sastre». El PP ha acusat l'equip de govern de mala fe i ha titllat l'aprovació del decret llei d'un atac a la seguretat jurídica. El PI, que mostra simpaties i reticències vers diferents parts del text, critica que s'utilitzi el mecanisme del decret llei per a introduir les noves mesures.