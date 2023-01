Josep Melià (El Pi): «El comerç de proximitat és fonamental per no perdre la nostra identitat»

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha registrat un total de 42 esmenes al projecte de llei dels Àmbits Municipals d'Impacte Comercial (AMIC) per tal de «dinamitzar els centres urbans comercials i donar més potència al comerç de proximitat».

El portaveu de la formació, Josep Melià, en una roda de premsa al carrer del Sindicat, ha declarat aquest dissabte que «el comerç de proximitat és fonamental per no perdre la nostra identitat i no ser engolits per les grans multinacionals que l'únic que cerquen és incrementar el seu compte de resultats».

«El Pi és un partit absolutament compromès amb el comerç de proximitat, ens hem reunit amb les patronals del comerç de proximitat per analitzar i millorar el projecte de llei comercial», ha indicat Melià.

Així mateix, respecte a les esmenes que la formació ha presentat, el portaveu ha destacat aquelles centrades a potenciar el paper de les patronals del comerç de proximitat. «A través d'aquestes esmenes s'aconseguiria que les patronals poguessin ser promotores i gestores dels AMIC. Al projecte de llei aprovat pel Govern no se'ls hi dona cap funció», ha assegurat el diputat.

Amb tot, el portaveu també ha explicat que El Pi proposa eliminar l'obligatorietat d'haver de crear un grup de treball entre els promotors d'un AMIC i l'Ajuntament com a passa necessària perquè l'AMIC vagi endavant. «Volem que se simplifiqui la tramitació administrativa i que l'Ajuntament tengui una intervenció menor per garantir l'autonomia de funcionament. Volem que els AMIC siguin una realitat i la tramitació no ho ha de fer impossible», ha sentenciat.