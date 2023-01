MÉS per Mallorca torna a reclamar un concert econòmic: «L'Estat espanyol espolia cada any 3.190 milions d'euros de les Balears»

El secretari general de MÉS per Mallorca i candidat al Consell, Jaume Alzamora, ha anunciat aquest dissabte que la formació ecosobiranista incorporarà al seu programa electoral de cara a les eleccions del mes de maig, «reclamar en tots els àmbits un concert econòmic amb l'Estat espanyol amb l'objectiu de poder tenir el control dels nostres recursos públics».

Alzamora ha apuntat també que MÉS per Mallorca defensarà davant el govern espanyol mesures específiques per a les Illes Balears, com per exemple l'aplicació d'un IVA reduït per tal d'igualar-nos a altres territoris no continentals. En aquest sentit, el secretari general de la formació ha recordat que «les Balears són l'únic territori no peninsular que no compta amb un IVA diferenciat, fet que ens converteix en ciutadans de segona».

El candidat ecosobiranista ha fet l'anunci aprofitant la seva participació avui a Castelló a la trobada 'Un model econòmic pel bé comú', organitzada per Compromís, i a la qual també hi han participat Vicent Marzà, diputat a les Corts Valencians; Anna Peñalver, membre de REAS-PV, xarxa d'Economia Alternativa i Solidària; Roy Cobby, doctorand en Economia Digital al King's College de Londres i coordinador de l'informe de PolíticaI Industrial al Future Policy Lab, i Empar Pablo Martínez, secretària confederal de comunicació de CCOO.

El secretari general ha recordat que entorn d'un 15% del PIB de les Balears parteix cap a Madrid «per no tornar mai més», és a dir, que aproximadament «la meitat dels impostos que es recaptaren a la nostra comunitat no hi retornen, ni amb inversions, ni sous de funcionaris, ni descomptes de residents, ni pensions, entre d'altres». En aquest sentit, Alzamora ha assegurat que «en xifres absolutes i segons dades oficials del Ministeri d'Hisenda de l'any 2005, i que mai més s'han tornat a publicar per l'escàndol que provocarien, estam parlant de 3.190 milions d'euros que cada any l'Estat espanyol espolia de les Illes Balears».