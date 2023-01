Creixen les mostres de suport a l'OCB per impugnar el procés d'estabilització de Sanitat

Aquest dijous han arribat a xarxes les primeres reaccions a la impugnació per part de membres del Govern de les Illes Balears i de la junta directiva de l'Obra Cultural Balear del procés d'estabilització d'interins de Sanitat. El motiu de discòrdia és «l'ús abusiu i indiscriminat de l'exempció dels coneixements de català com a requisit d'accés a l'IB-Salut».

Diverses personalitats polítiques han donat la seva opinió a través de Twitter, moltes demanant una rectificació urgent per part del PSIB. La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha manifestat que el català ha de ser la llengua d'ús normal a la sanitat, perquè «una sanitat pública de qualitat implica atendre els pacients en la seva llengua. I el català és la llengua d'una gran quantitat de la població de les Illes».

De la mateixa manera ho ha fet el regidor d'Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma, Llorenç Carrió, qui ha assegurat que «tenir una llengua pròpia implica valentia», i el coordinador general de Cultura de Cort, Miquel Àngel Contreras Ramis, qui ha denunciat que «no garantir la capacitació lingüística del personal sanitari exclou pacients/usuaris de la sanitat pública. Garantir el dret a poder-nos expressar i a ser entesos en català (llengua pròpia) en situacions a vegades complicades ha de ser normal, no un debat». Per la seva part, la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, també ha assenyalat que «garantir el servei en català és una qüestió de salut pública».

El portaveu de Més per Menorca al Parlament, Josep Castells, ha mostrat tot el seu suport i agraïment a l'OCB perquè «els funcionaris han d'estar al servei dels ciutadans, i no a l'inrevés. És tan obvi que sembla que no hauria de ser necessari reivindicar-ho ni molt menys acudir als tribunals». El tercer candidat a les llistes de Més pel Consell, Joan Llodrà, també s'ha posicionat al costat de l'OCB «en la defensa de Llengua, Cultura i País». Joan Collet, diputat de la mateixa formació, ha demanat la rectificació del PSIB pel bé comú del país i de la seva gent: «per poder garantir una bona assistència sanitària han d'estar garantits tots els drets dels pacients. La comunicació és fonamental, per això els drets lingüístics són imprescindibles», ha dit Collet.

Miquel Àngel Sureda, secretari d'Universitat, Recerca i Política Lingüística del Govern, també ha piulat: «Els ciutadans tenen dret a ser atesos per bons professionals i a més a ser entesos si parlen català, llengua pròpia i oficial de les Illes Balears. Tenim una àmplia legislació que ho avala!»

