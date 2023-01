Podemos presentarà una modificació a les Balears per rebaixar a cinc el llindar d'habitatges per ser considerat gran tenidor

La coordinadora autonòmica de Podemos a les Balears, Antònia Jover, ha anunciat aquest dimarts que la seva formació presentarà una proposta per modificar la llei de tal manera que qui tingui més de cinc habitatges sigui considerat gran tenidor.

A les Balears «hi ha 70.000 habitatges buits», ha recordat la coordinadora, i rebaixar a cinc el nombre d'habitatges per ser gran tenidor «és una magnífica ajuda per tal que el Govern rescati més immobles buits a mans de bancs, fons voltor i especuladors».

Jover ha celebrat que «ara» el PSIB doni suport a la mesura de rebaixar de deu a cinc el llindar d'habitatges per ser considerat gran tenidor, recordant que fa uns mesos van votar en contra d'aquesta mateixa proposta al Consell de Mallorca.

Des de la legislatura anterior, les Balears disposen d'una llei d'Habitatge que obliga els grans propietaris a inscriure els seus pisos buits per cedir-los temporalment per lloguer social. La diputada d'Unidas Podemos ha precisat que les Balears tenen una mitja de 0,4 habitatges per cada 100 habitants, molt lluny de la mitja europea de quatre habitatges per cada 100. Això, ha dit, suposa que calguin «almenys 40.000 habitatges socials més per garantir aquest dret bàsic de la ciutadania».