MÉS per Mallorca: «Lamentam que el PP continuï apostant per facilitar l'especulació immobiliària a estrangers rics»

El coordinador general i candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha respost aquest dimarts a la presidenta del Partit Popular Balears, Marga Prohens, que va manifestar durant una trobada amb estrangers que la proposta impulsada per la formació ecosobiranista de limitar la venda d'habitatges a no residents criminalitza els residents amb casa a l'illa.

En aquest sentit, el líder de MÉS per Mallorca ha lamentat que «el nou PP de Marga Prohens continua recordant al PP de sempre, ja que s'estima més facilitar l'especulació immobiliària als estrangers rics que no pas garantir i facilitar l'accés a l'habitatge dels residents a l'illa».

El candidat ecosobiranista a president del Govern ha recordat que «la proposta que impulsam des de MÉS per Mallorca té com a principal objectiu afavorir l'accés a l'habitatge dels residents a l'illa, independentment de la seva nacionalitat o lloc de naixement».

Apesteguia ha finalitzat celebrant que els partits del Pacte, en referència a PSIB-PSOE i Podem, vegin amb bons ulls la proposta impulsada per MÉS per Mallorca i aquesta s'hagi començat a tractar dins el mateix Govern durant les darreres setmanes. En aquest sentit, però, els ha convidat a pressionar els seus companys que conformen el Govern d'Espanya per tal de desblocar la Llei d'Arrendaments Urbans, la qual està aturada al Congrés espanyol, i també a impulsar mesures per a limitar la venda d'habitatges a no residents.