El IV Pla de Fosses i Estudis de Memòria Democràtica del Govern es posarà en marxa a finals de gener amb una intervenció al cementiri de Son Coletes

El vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha anunciat aquest dimecres l'inici del IV Pla de Fosses i Estudis de Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears, que començarà a posar-se en marxa a finals d'aquest mes de gener amb una tercera intervenció al cementeri de Son Coletes.

L'adjudicatària del contracte per dur a terme el IV Pla, que es va licitar el passat 20 de desembre, ha estat la Unió Temporal d'Empreses formada per Aranzadi i ATICS, i compten amb un pressupost d'execució d'1,3 milions d'euros que triplica el del Pla anterior per executar les següents accions:

Treballs d'exhumació al cementiri de Manacor.

al cementiri de Manacor. Intervencions a la platja de sa Coma, a les fosses de Son Escrivà i de l'hospital de sang, a l'interior i l'exterior del cementeri de Son Carrió i a la Cala Sant Vicenç, a Pollença.

a la platja de sa Coma, a les fosses de Son Escrivà i de l'hospital de sang, a l'interior i l'exterior del cementeri de Son Carrió i a la Cala Sant Vicenç, a Pollença. Segona fase d'intervenció al cementiri de Sant Francesc de Formentera.

Realització de cinc estudis històrics sobre la viabilitat d'una sèrie de fosses catalogades com a dubtoses que permetran confirmar o descartar futures intervencions.

sobre la viabilitat d'una sèrie de fosses catalogades com a dubtoses que permetran confirmar o descartar futures intervencions. Restauració dels objectes recuperats al costat de les restes òssies en les diferents exhumacions.

dels objectes recuperats al costat de les restes òssies en les diferents exhumacions. Programació de dotze exposicions destinades a fer pedagogia per a la no repetició .

destinades a fer pedagogia per a la . Realització d'una quinzena d'estudis multidisciplinaris.

Aquest IV Pla de Fosses comptarà per primera vegada amb psicòlegs per acompanyar les víctimes durant tot el procés d'exhumació. També incorpora com a requisit per a l'execució de les tasques la formació en memòria democràtica i drets humans: «quan parlam de memòria democràtica parlam de drets humans, base fonamental de qualsevol Estat democràtic. En aquest Pla quedarà constància d'aquest fet», ha assegurat el vicepresident.

Yllanes ha destacat que aquest Pla és «el més ambiciós dels que ha posat en marxa el Govern. De fet, ja no és només un pla d'exhumacions, sinó d'exhumacions i memòria democràtica, amb quatre lots que van més enllà de les fosses, abasten tots els àmbits de la memòria des de diferents perspectives i que estan pensats per tenir continuïtat durant anys».

Per la seva banda, el secretari autonòmic de Sectors Productius i Memòria democràtica, Jesús Jurado, ha afegit que «aquest és el Pla més avançat de l'Estat, que ens permet continuar sent referents en memòria democràtica a tota Espanya». També ha explicat que, a parer seu, «la memòria democràtica ha de tenir un retorn social per millorar qualitativament el nostre sistema», i ha assegurat que els objectius que es planteja el Govern amb aquest Pla van vinculats tant a la justícia social com a la pedagogia i al coneixement.