Prohens acusa d'hipòcrites Sánchez i Armengol per la seva gestió de les «onades» de migrants

Aquest dimecres la presidenta del Partit Popular a les Illes Balears, Marga Prohens, ha comparegut en roda de premsa a la Colònia de Sant Jordi per a exigir als governs de Sánchez i Armengol «més recursos per a les Forces i Cossos de Seguretat per al control i gestió de les onades de pasteres».

Al costat de Prohens també hi han comparegut el batle de Ses Salines, Juan Rodríguez, i la batlessa de Santanyí, Maria Pons. Han acusat els governs del PSOE de Pedro Sánchez i Francina Armengol de «mirar cap a un altre costat» davant del drama humà que suposa la immigració irregular.

Prohens ha exigit que «es doti d'una insularitat digna per a les nostres Forces i Cossos de Seguretat perquè puguin cobrir-se totes les places per a atendre aquestes demandes. Són les pròpies Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat que han denunciat que quan es produeix una arribada de pasteres han de deixar d'atendre altres qüestions de seguretat ciutadana per a desplaçar-se fins a municipis com Ses Salines o Santanyí per a poder atendre els immigrants».

«L'any 2021 ja va ser un any record en arribada de pasteres i el 2022 ho ha superat amb l'arribada de 176 embarcacions amb 2.637 immigrants a bord», ha indicat la presidenta de la formació. Ha reclamat també que cal perseguir les màfies i que els governs de Sánchez i Armengol reconeguin l'obertura «d'una nova ruta migratòria amb Algèria», provocada segons diuen per les males relacions entre el país nord-africà i l'executiu espanyol.

Per acabar amb el seu torn de paraula, la presidenta del Partit Popular a les Balears ha denunciat «la hipocresia dels governs del PSOE de Pedro Sánchez i Francina Armengol, els mateixos que han passat de rebre al 'Aquarius' dient que tots els immigrants són benvinguts, a deixar ara a aquestes persones en condicions lamentables fent-les pernoctar en aparcaments subterranis o, com ha ocorregut aquest Nadal, fent-los passar nit a la intempèrie al parc situat enfront de l'Estació Marítima de Palma».

Per la seva part, Maria Pons ha assegurat que el dipòsit municipal de Santanyí «alberga més de 40 embarcacions amuntegades, amb tots els motors corresponents», i ha exigit «que hi hagi més cursos de Policia Local i ens facin arribar més efectius de la Guàrdia Civil».

En la mateixa línia, Juan Rodríguez ha advertit que els municipis afectats tenen «una muntanya d'escombraries de la qual ningú es vol encarregar, enfront de la qual tots miren cap a un altre costat».