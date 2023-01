Unides Podem acusa l'Ajuntament de Sant Antoni de malgastar doblers públics

La formació Unides Podem Sant Antoni ha informat aquest dimarts a través d'un comunicat que l'Ajuntament del municipi «malgasta doblers públics perquè una empresa faci la feina dels regidors».

En el darrer ple del mes de desembre, el regidor de Turisme, Festes, Joventut i Comerç del municipi de Sant Antoni va reconèixer que encara no tenien planificades les celebracions del mes de gener, i per aquest motiu, «la feina que hauria d'haver fet el regidor l'haurà de fer una empresa i l'Ajuntament haurà de pagar per fer una tasca que s'atribueix als regidors quan són escollits per la ciutadania», ha denunciat Fernando Gómez, regidor d'Unides Podem.

Gómez ha afegit que la seva formació, en començar la legislatura, ja va advertir que els regidors contractats a temps parcial no podrien fer dues feines a la vegada a plena dedicació i considera que «estan prenent el pèl a la ciutadania amb excuses absurdes, i a la vegada reconeixent que no han fet la seva feina a l'Ajuntament».

Per acabar el comunicat, des de Podem han volgut incidir també en el fet que després de nou mesos encara no saben res d'una licitació pública que el mateix regidor va anunciar al mes de març per a la contractació d'esdeveniments.