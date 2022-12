Plataforma per la Llengua denuncia un nou cas de discriminació lingüística a Mallorca per part d'un Guàrdia Civil

Plataforma per la Llengua ha publicat aquest dijous un àudio en el qual es percep com un guàrdia civil intenta imposar el castellà a un motorista a la carretera d'Artà a Capdepera, i l'amenaça amb una multa per «faltar-li al respecte» parlant-li en català.

L'entitat ha rebut la queixa del motorista en qüestió, que va ser aturat i multat el passat 26 de juliol per, suposadament, circular a una velocitat massa baixa. «Segons relata el ciutadà, els agents li varen comunicar que l'havien de multar perquè circulava a una velocitat inferior a la mínima de la via i quan ell els va respondre en català, un dels agents li va exigir que li parlàs en castellà. El motorista, que és funcionari i coneix els seus drets i deures lingüístics, es va mantenir en català i, després d'un estira-i-arronsa verbal, l'agent li va demanar els papers del vehicle. És en aquest moment que la víctima va poder agafar el telèfon mòbil i posar-se a gravar la conversa que avui publica l'ONG del català».

Com demostra la gravació, el motorista va mantenir tota l'estona el català i va recordar que el català és oficial a les Balears, i l'agent li va tornar a exigir, una vegada més: 'Le estoy pidiendo que me hable en castellano, por educación'. Plataforma per la Llengua argumenta que, com és habitual, el nacionalisme espanyol «es nega a acceptar que l'oficialitat de la llengua castellana s'equipari a la dels altres idiomes autòctons, els quals considera inferiors».

L'organització està ara estudiant les accions legals pertinents per defensar els drets lingüístics del ciutadà multat, com recull l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i recorda que cap treballador públic no té dret d'exigir a un ciutadà que no parli en una llengua oficial, i considera propi d'una altra època l'amenaça de l'agent de sancionar el motorista per "faltar-li al respecte", simplement per haver-li parlat en català.

«Els fets són contraris a l'article 104.1 de la Constitució espanyola, que obliga els agents a protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats dels ciutadans, i a la Llei Orgànica 2/1986, que especifica que els agents s'han d'adequar a l'ordenament jurídic i han d'evitar pràctiques discriminatòries. Segons el mateix règim disciplinari de la Guàrdia Civil (Llei Orgànica 12/2007), l'actitud d'aquest agent pot ser sancionable, atès que la discriminació i l'assetjament per, entre d'altres, raó de llengua, és una infracció molt greu», conclouen en el seu comunicat.