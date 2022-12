Arriben 251 persones migrades a les Balears des del dia de Nadal

La delegada del Govern espanyol a les Balears, Aina Calvo, ha admès aquest dimecres dematí que des del passat 25 de desembre està havent una «arribada important i concentrada» de persones migrades, concretament 251.

Calvo ha considerat que aquesta xifra demostra «una vegada més que les persones busquen i apliquen l'estratègia més antiga de la humanitat per millorar la seva vida, que és migrar», i que per aquest motiu cal que la migració sigui «regular, ordenada i segura perquè si no ens aboca a una situació dura i a la no garantia que aquestes persones tinguin una vida digna».

La delegada també ha remarcat que «l'arribada irregular de persones no és la via de poder tenir una oportunitat de vida, ho són les normes», i que les persones que no arribin de manera regular «hauran de ser tornades o tenir un expedient de devolució».

Per acabar, Calvo ha volgut precisar que, actualment, no es fan «devolucions» de persones a Algèria perquè les fronteres d'aquest país estan tancades, i que les persones nouvingudes que provenen d'allà solen seguir el flux migratori cap a França o Bèlgica.

El total de persones arribades de manera irregular a les Balears aquest any, ha dit, és de prop de 2.600, «gairebé la mateixa xifra que l'any passat, que es va quedar en 2.400».