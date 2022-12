Prohens recupera el discurs de Bauzá i diu que a la llengua catalana ha de ser només un mèrit per accedir a una plaça pública a la sanitat

Tal i com ja va fer José Ramón Bauzá quan era el candidat del PP a la presidència del Govern, l'actual presidenta del PP a les Balears, Marga Prohens, ha avançat, aquest dimarts, que si un dia governen, prendran mesures per a «millorar» la situació actual de la sanitat a les Illes, entre les quals ha destacat la realització d'una estratègia a mitjà i llarg termini per a crear «un sistema atractiu» per a recuperar i fidelitzar metges com, per exemple, fer que la llengua catalana passi a ser només un mèrit a l'hora d'accedir a una plaça pública a la sanitat.

En roda de premsa per analitzar la situació de la sanitat pública a les Illes, la dirigent conservadora ha indicat que «es troba més precària que mai malgrat comptar amb més pressupost que mai».

Malgrat que l'acord que la setmana passada la Conselleria de Salut i Consum va signar amb Atenció Primària li sembla «una bona notícia», Prohens ha criticat que inclou mesures que «fa molt temps que demanava el sector». «Vuit anys de falta de política de fidelització i de fugida de metges ja no es pot solucionar en sis mesos que li queden a Armengol», ha subratllat.

Prohens ha avançat que en els pròxims mesos explicaran el seu programa electoral, en el qual l'àrea de sanitat es vertebra en tres eixos. El primer, realitzar una estratègia per a crear un sistema atractiu que fidelitzi els professionals. El segon, un programa específic per a garantir la taxa de reposició dels metges que estiguin a punt de jubilar-se i, el tercer, una auditoria de les llistes d'espera per fer un pla eficaç.